Demme, pressing dell'Hertha: l'azzurro pronto a ridursi l'ingaggio

Diego Demme pronto a ridursi l'ingaggio pur di lasciare il Napoli e fare ritorno in Germania. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il centrocampista azzurro ha chiaro il suo obiettivo per questa estate, fare ritorno in patria dopo tre stagioni vissute in azzurro. Il club pronto a investire su Demme sarebbe l'Hertha Berlino, che il prossimo anno militerà in Zweite Bundesliga.

Demme, infatti, sarebbe per l'Hertha il primo passo verso l'allestimento di una squadra importante che potrebbe subito garantire il ritorno in Bundesliga. Impossibile pareggiare l'ingaggio da oltre 2 milioni a stagione per il centrocampista italo-tedesco, ma non sembra essere un problema. Nel frattempo, il club di De Laurentiis ha perfezionato l'acquisto di Cajuste e deve decidere il futuro di Gabri Veiga e Zielinski prima di scegliere il futuro di Demme.