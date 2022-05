In moto - ma giocattolo - sul lungomare per il primo giorno di vacanze. Diego Demme, rientrato a Napoli dopo l'ultimo match contro lo Spezia degli azzurri ieri, si gode le prime ore di relax dell'estate: c'è da capire quale sarà il suo futuro - la permanenza a Napoli non è così scontata dopo lo scarso utilizzo di questa stagione - ma soprattutto c'è da vivere qualche ora in più in famiglia e con la piccola Gia, la figlia nata proprio al suo arrivo in Italia.