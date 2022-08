Demme, quanti estimatori all'estero: ma l'infortunio cambia il suo futuro

Spagna, ma anche Francia e Inghilterra. Gli occhi di tanti club europei su Diego Demme, centrocampista del Napoli che lo scorso anno si è ritrovato a vivere d'un tratto il ruolo di comprimario di lusso con Luciano Spalletti dopo essere stato uno dei cardini azzurri con la gestione di Gattuso. Proprio per questo il centrocampista italo-tedesco avrebbe potuto cambiare aria, magari cercando più continuità altrove visto che gli estimatori non mancano, soprattutto a Valencia dove proprio Ringhio lo ritroverebbe volentieri.

Il mercato di Demme, però, non ha mai svoltato fin qui quest'estate: il club spagnolo - che ancora lo guarda con interesse, secondo El desmarque - ha sempre sottolineato a Gattuso l'assenza di possibilità economiche per andare a investire sul calciatore azzurro che il Napoli comunque non svende, anche per una questione numerica visti gli uomini affidati a Spalletti. Ci sarebbero stati interessamenti anche da Nizza o Everton ma mai offerte concrete: e Demme al momento non si muove, anche perché l'ultimo infortunio rimediato - una infrazione al cuboide del piede sinistro - non permette al momento nessuna trattativa e tratterrà ancora a Napoli il calciatore.