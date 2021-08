Demme, relax con la figlia Gia: l'azzurro a mare a Capo Miseno

Il lunedì di pausa anche per Diego Demme, che non si allena con i compagni ma da solo per recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio. Il centrocampista azzurro ha postato sui social una foto delle sue ore di relax, ovviamente vissute in famiglia e con la figlia Gia: lo scatto in spiaggia è a Capo Miseno per l'italo-tedesco che è solito godersi anche dalla costa le bellezze di Napoli.