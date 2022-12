Demme resta a Napoli: «Non ci sono offerte»

Il futuro di Diego Demme sarà ancora a Napoli? Tutto fa pensare di sì, secondo le parole del suo agente Marco Busiello: «Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante che possa fargli lasciare Napoli già a gennaio».

Le idee dell'entourage sono chiare: «Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi, poi se ne riparlerà in estate eventualmente» ha detto a Radio Kiss Kiss.