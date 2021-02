Un brutto colpo che l'ha messo quasi ko. Per Diego Demme, però, solo uno spavento: la botta rimediata nel secondo tempo e che l'ha costretto al campo non ha avuto conseguenze. L'italo-tedesco del Napoli è stato soccorso dai sanitari ma le sue condizioni sono subito migliorate all'uscita dal terreno di gioco, come confermato da Rai Sport.

LEGGI ANCHE Gattuso non parla di De Laurentiis: «3-4-3? Provato solo un giorno...»

Da valutare nelle prossime ore, invece, anche le condizioni di Lorenzo Insigne: il capitano, sostituito da Zielinski nella ripresa, ha rimediato un brutto colpo: «Ha preso una botta al polpaccio, vedremo come sta» ha detto Gattuso nelle interviste post partita. Insigne ha lasciato il campo zoppicando leggermente e verrà valutato nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA