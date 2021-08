Demme, terapie a Castel Volturno: Costa rientra in gruppo dopo il covid

Si rivede anche Diego Demme a Castel Volturno, il centrocampista del Napoli (infortunato al ginocchio nell'ultima amichevole durante il ritiro di Dimaro) ha svolto terapie durante l'allenamento degli azzurri al centro tecnico, diretti da Luciano Spalletti, in vista del match di campionato contro il Venezia.

Ghoulam e Mertens hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato in campo, per Machach invece lavoro solo in palestra. Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, Filippo Costa (risultato positivo lo scorso 5 agosto) ha completato l’iter di visite post covid presso la clinica Pineta Grande questa mattina e ha svolto nel pomeriggio allenamento personalizzato.