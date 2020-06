LEGGI ANCHE

48 ore di vita o poco più, ma già tanto amore. Nella collezione di perle già conquistate da Diego Demme a Napoli, c'è un nuovo capolavoro, forse il migliore in assoluto: nella notte tra venerdi e sabato è infatti venuta al mondo, la primogenita di casa, nata a poche ore dalla sfida contro la Spal.Il centrocampista azzurro ha caricato oggi sui social una delle prime foto in compagnia della neonata, direttamente in clinica.ha infatti voluto che Gia nascesse a Napoli , la città che l'ha adottato in questi mesi. Tra i vari commenti al post anche gli auguri del Lipsia, squadra di cui era capitano prima del trasferimento in azzurro.