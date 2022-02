Napoli, su Denayer anche la Juve: si apre la corsa per il belga

Sarà un'estate rovente quella che si prepara per Jason Denayer, il centrale difensivo belga pronto a lasciare la Ligue 1 e ad approdare in un nuovo campionato. Per lui, infatti, ci sono già da tempo gli occhi del Napoli (per l'eventuale sostituzione di Koulibaly), vista anche la sua situazione di contratto, ma nelle ultime settimane anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni per il futuro al suo entourage.

Ad attrarre i club europei, come confermato da Rmc Sport, non sono solo le qualità di Denayer ma anche e soprattutto il suo contratto in scadenza con il Lione che lo renderebbe già oggi libero di firmare per una nuova squadra in vista del prossimo anno. In fila per lui - con il pericolo asta sempre più probabile - ci sarebbero anche l'Inter e il nuovo Newcastle, prenditutto del mercato europeo.