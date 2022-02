Napoli e Juve su Denayer: si libererà a zero dal Lione

Torna prepotente per il mercato italiano il nome di Jason Denayer, difensore centrale belga, classe 1995, che potrebbe essere un'opzione interessante per la Serie A il prossimo anno. Soprattutto per i club che cercano un difensore di assoluto rendimento come Juventus e Napoli: secondo Het Nieuwsblad, bianconeri e azzurri si sono già interessati a lui in queste settimane per prepararsi alla prossima estate. Il Napoli aveva seguito Denayer in passato ma senza mai arrivare ad alcuna fase concreta.

Nato a Jette e cresciuto calcisticamente nell'Anderlecht, la carriera di Denayer è passata anche dal Manchester City e i successivi prestiti a Galatasaray, Celtic e Sunderland. Dal 2018 è passato al Lione, con cui ha un contratto fino al termine della stagione che non vuole rinnovare, da qui l'interesse di tante squadre. Oltre a Juventus e Napoli, infatti, ci sarebbero anche club di primissimo livello come Barcellona o anche il Newcastle degli sceicchi.