Deulofeu a Ibiza con i tifosi azzurri: «Vieni a Napoli Gerard» | Video

È il nome caldo, anzi caldissimo, di queste ore per il Napoli di Luciano Spalletti, perché Gerard Deulofeu sembra essere il prospetto giusto per la squadra azzurra del prossimo anno. Il fantasista scuola Barcellona è in queste ore a Ibiza in vacanza con il resto della famiglia, ma proprio sull'isola spagnola ha incrociato alcuni tifosi del Napoli che l'hanno riconosciuto e con cui ha fatto un breve video: «Vieni a Napoli, Gerard» gli dice il tifoso Pasquale, che ha caricato poi il video sui suoi account social.