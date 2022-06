Deulofeu, messaggi social al Napoli: «Ho tanto rispetto, è un top club»

Nell'estate del 2022 il calciomercato passa anche dai social. Così come dai social potrebbe passare il futuro di Gerard Deulofeu, fantasista dell'Udinese che piace tanto al Napoli e che potrebbe vestirsi d'azzurro il prossimo anno con la guida di Luciano Spalletti.

Dopo aver incontrato alcuni tifosi napoletani qualche giorno fa, l'invito a trasferirsi in azzurro continua anche sotto le foto postate da Deulofeu direttamente da Ibiza, dov'è in vacanza con la famiglia. «Vuoi venire a Napoli?» la domanda che si ripete e a cui sceglie di rispondere: «Ho tanto rispetto per il Napoli, è una società top» le parole dello spagnolo. Un messaggio d'amore indiretto anche al club azzurro?