Deulofeu-Napoli, l'Udinese frena: «Ne parliamo con l'offerta giusta»

Torna a parlare Pier paolo Marino, dirigente dell'Udinese che dovrà gestire tanti casi di mercato in queste settimane. «Ci sono degli allarmismi, ingiustificati però: in realtà, al momento l'Udinese potrebbe andare tranquillamente in ritiro, avendo una rosa completa. Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci» ha spiegato.

Tra questi anche Gerard Deulofeu, che piace al Napoli di De Laurentiis. «Deulofeu e Molina sono giocatori importanti e, se dovessero arrivare la proposta giusta, se ne parlerà. In merito a Udogie storicamente difficilmente l’Udinese ha venduto giocatori importanti dopo un solo anno: non ha raggiunto ancora i valori per cui è giusto venderlo, rischieremmo di venderlo sottocosto. Con un altro anno qui, accresceremo ancor di più il suo valore» ha spiegato a Udinese Tv.