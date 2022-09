Napoli, la verità di Deulofeu: «No agli azzurri per il ruolo»

Il nome di Gerard Deulofeu è stato tra i più vicini al Napoli la scorsa estate, a un passo dal vestire l'azzurro ma poi scavalcato da altre idee di mercato. Lo spagnolo ha raccontato la trattativa estiva ai microfoni di Dazn svelando un retroscena sul mancato accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

«Sono stato molto vicino al Napoli, unica squadra in Italia a cercarmi, ci abbiamo parlato così come ho parlato con altre squadre straniere» racconta subito Deulofeu. «Negli ultimi due anni ho cambiato la mia zona di gioco in campo, da esterno sono diventato un sottopunto e questa era una delle condizioni che cercavo per cambiare squadra. Non è successo, sono rimasto all’Udinese e sono felice così».