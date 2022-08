Deulofeu "tradito" dal Napoli si toglie dal mercato:

Protagonista del match d'esordio in campionato contro il Milan, Gerard Deulofeu ha spento le voci di qualsiasi cessione verso un'altra squadra in questa lunga estate di mercato. Il fantasista dell'Udinese è stato a lungo accostato al Napoli ed è sembrato a un passo dal trasferimento in azzurro prima che il club di De Laurentiis puntasse altri obiettivi.

«Resterò a Udine tutta la stagione, la mia testa è qui con l’Udinese» ha chiarito Deulofeu a margine del match contro i campioni d'Italia. «Ho ancora due anni di contratto con questa società. Ho capito una cosa: nel calcio devi pensare all’oggi e non al domani. Quindi ora sono qui e sono concentrato a dare il massimo con la maglia dell’Udinese».