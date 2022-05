Deulofeu lascia l'Udinese: «Napoli destinazione gradita»

Se per rimpiazzare il partente Lorenzo Insigne il Napoli vorrà guardare ancora al mercato, quello di Gerard Deulofeu è un profilo che potrebbe fare al caso degli azzurri. «Mi sono congratulato con lui dopo la partita di Salerno, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa sessione di mercato» ha spiegato Albert Botines, agente dell'esterno.

Già in contatto nel 2018, Deulofeu ha vissuto a Udine una stagione da assoluto protagonista. «Non mi piace parlare di club in maniera esplicita, Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita» ha continuato l'agente a Radio Marte. «Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione, il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni».