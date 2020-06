LEGGI ANCHE

«Mi aspetto una squadra in crescita fisicamente e nel gioco. La speranza è vedere una Spal coraggiosa e offensiva anche al». Cosìcarica i suoi prima della trasferta napoletana e della gara di domani sera a Fuorigrotta. «Visti gli impegni ravvicinati, dovremo fare tanti cambi, è obbligatorio. Il Napoli è una delle squadre più in forma ora, se non la più in forma. Dovremo essere bravi a colpirli quando soffriranno, abbiamo preparato la partita in modo molto chiaro, mi aspetto di vedere certe cose in campo».«A volte mi sembra che non ci si renda conto che siamo una situazione calcistica drammatica che viviamo, dobbiamo capirlo subito perché non abbiamo troppo tempo» ha continuato in conferenza l'allenatore dellapenultima in classifica. «sta recuperando la forma, valuteremo domani se farlo giocare o meno. Berisha non sta bene.e Fares li farei giocare sempre, ma non saprò se potrò farlo prima di domani. Petagna ? Era dispiaciuto dopo l’occasione sbagliata contro il, ma sta bene. Sa che gli errori possono capitare, dovremmo averne di più di probabilità per segnare. Forse con un po’ di fortuna avremmo anche potuto pareggiarla. Mi piacerebbe vederlo più vicino alla porta perché è un terminale offensivo importante».