Di Lorenzo ai tifosi: «Con l'Eintracht non cadete in provocazioni»

Lungo messaggio di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che attraverso i canali social del club ha voluto mandare un appellp video ai tifosi: «Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia raggiungendo i quarti di Champions. Cerchiamo di vivere la giornata senza disordini e liti per chi arriverà in città. Non solo allo stadio ma anche per le strade della nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo di non cadere in provocazioni. Viviamo una giornata di festa! Tutti allo stadio con serenità e gioia!»

📄 Il messaggio di Capitan Di Lorenzo a tutti i tifosi#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/H4CcYi7f7u — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2023