La spinta del frecciarossa con una finale all'orizzonte per una stagione praticamente perfetta. Giovanni Di Lorenzo domani sera sarà uno dei perni dell'Italia di Mancini che affronterà la Spagna nella semifinale della Nations League 2023 che si disputerà in Olanda. Sotto i riflettori dello stadio De Grolsch Veste di Enschede (fischio d'inizio ore 20:45), il capitano del Napoli proverà a conquistare un'altra finale con la maglia della Nazionale ed al tempo stesso vendicare lo smacco subito l'anno scorso proprio ad opera delle furie rosse. A San Siro, infatti, l'Italia del Mancio - fresca della vittoria dell'Europeo ai danni dell'Inghilterra proprio in casa loro - fu sconfitta (1-2) dagli iberici grazie ad una doppietta di Ferran Torres (inutile la rete di Pellegrini nel finale). Allora come ora a presidiare la fascia destra ci sarà Giovanni Di Lorenzo.

Il cursore, che con l'Italia si è laureato campione d'Europa a Wembley, farà il possibile per regalare e regalarsi un'altra soddisfazione in una stagione a dir poco indimenticabile.

Il capitano del Napoli che ha vinto lo scudetto a distanza di 33 anni dall'ultima volta farà di tutto per conquistare la finale della Nations League. Come al solito con le sue armi migliori: grinta, dedizione, senso tattico, spinta sulla fascia e quella particolare dedizione e predilezione negli inserimenti che spesso ne fanno una spina nel fianco delle difese avversarie. Oltre a farsi anche trovare pronto quando si ritrova il pallone giusto sotto porta. In 27 presenze con la maglia della Nazionale, Di Lorenzo ha segnato finora tre gol. E chissà che domani sera non arrivi l'occasione giusta per rimpinguare il bottino, riscattare l'eliminazione della passata stagione e magari rispedire a casa le furie rosse.