Di Lorenzo da record: unico difensore con 4 gol tra campionato e Champions

Quello contro il Lecce è stato il quarto gol della sua stagione, una stagione da incorniciare per Giovanni Di Lorenzo: come riportato da Opta Italia, infatti, il capitano del Napoli è l'unico difensore attualmente in Serie A con almeno due gol in campionato e almeno due gol in Champions League. In giro nei Big-5 campionati europei sono solo quattro i difensori con almeno due reti in campionato e in Champions oltre Di Lorenzo: Pavard, Guerreiro e Mbemba. Per l'azzurro, un altro gol significherebbe superare il suo record personale di sempre di gol stagionali a Napoli: aveva già segnato 4 gol stagionali nel 2020/21.

