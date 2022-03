Di Lorenzo domani a Villa Stuart L'agente: «Vogliamo consultare Mariani»

Preoccupa, e tanto, l'infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli e della nazionale uscito ko dalla gara contro l'Udinese della scorsa domenica. «Al momento, in seguito alla risonanza fatta l’altro ieri in ritiro con la nazionale, la diagnosi è una distorsione al ginocchio. Quindi in questi giorni dovrà iniziare la riabilitazione» ha spiegato il suo agente Mario Giuffredi.

Ma il Napoli e il suo entourage vogliono cautelarsi, approfittando anche della sosta per le nazionali prevista in questo weekend. «Nel giro di un mese dovrebbe essere disponibile. Domani mattina saremo a Villa Stuart a Roma per un consulto, su decisione mia e della società, perchè il nostro riferimento per il ginocchio è il professor Mariani. Se Mariani confermerà la diagnosi, poi inizierà una terapia conservativa che nel giro di un mese gli permetterà di essere in campo» ha confermato l'agente a Televomero.