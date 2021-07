Di Lorenzo, l'agente apre all'addio? «E Mario Rui andrà via tra un anno»

«Se arrivano proposte noi siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche nell’interesse del Napoli, perché è proprio De Laurentiis che ha messo tutti sul mercato». Così Mario Giuffredi parla del futuro di Giovanni Di Lorenzo, suo assistito e fresco campione d'Europa con l'Italia. «Ci sentiamo sul mercato. Se arriva una proposta appropriata viene discussa e presa in considerazione. Se ci fossero cose reali saremmo noi a comunicarlo al Napoli. Al momento non è arrivata nessuna richiesta».

«C’era una clausola per allungare il contratto di un anno che potevamo esercitare noi così come il Napoli. La cosa è partita da noi perché abbiamo voluto dare un segnale al presidente di essere legati a club e città» ha continuato a Radio Marte. Discorso diverso, invece, per Mario Rui: «Per quanto mi riguarda rimane a Napoli, Io porterò via alla fine dell’anno prossimo quando avrà dimostrato di aver fatto una grande stagione al Napoli. Galatasaray? Hanno fatto una proposta di prestito ma lui da Napoli non si muove. Non mi piace spostare i giocatori quando fanno male».