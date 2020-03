LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol sbagliato, un altro fortunatamente azzeccato. Il primo gol non si scorda mai, cosìsi è preso la scena anche durantecon la rete che ha praticamente chiuso il match regalando i tre punti alla squadra di Gennaro Gattuso Una rete speciale per il terzino del Napoli , non solo perché è la sua prima marcatura con la maglia azzurra al. Il difensore toscano diventerà padre per la prima volta tra poche settimane, così ha portato il pallone del suo gol sotto la maglia per dedicare la gioia alla compagnae al primogenito che sta per arrivare.