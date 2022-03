Napoli, l'infortunio di Di Lorenzo: distorsione e un mese di stop

Una distorsione al ginocchio destro. Questo il responso venuto fuori dai primi accertamenti effettuati questa mattina al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che ieri era stato sostituito da Luciano Spalletti al 78' minuto del match contro l'Udinese per l'infortunio subìto in una azione di gioco contro il portiere avversario Silvestri.

LEGGI ANCHE Di Lorenzo out, le mosse di Spalletti: Malcuit, Jesus e... Tuanzebe

Come comunicato dal club azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro della nazionale di Mancini, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per comprendere l'entità precisa dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero, che sembrerebbero stimabili oggi in almeno un mese di stop. A rischio sarebbero quindi le tre sfide con Atalanta, Roma e Fiorentina in programma dopo la sosta.