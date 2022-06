Di Lorenzo applaude l'Italia: «Orgoglioso di questo gruppo»

Giovanni Di Lorenzo si tiene stretto l'azzurro della nazionale italiana e un pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra che allunga la striscia positiva della squadra di Mancini e regala buone sensazioni per il futuro italiano. «Far parte di questo gruppo mi riempie di orgoglio, indossare l’azzurro è sempre un’emozione unica» ha scritto sui social Di Lorenzo, che sarà ancora impegnato con la nazionale per l'ultima sfida di Nations League contro la Germania prima delle vacanze.