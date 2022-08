Di Lorenzo, la prima da capitano: «Che emozione la fascia in casa»

La prima volta da capitano al Maradona per Giovanni Di Lorenzo, tra i protagonisti della vittoria contro il Monza. «È una bella emozione entrare da capitano al Maradona, c’era una atmosfera bellissima e siamo felici di aver regalato una vittoria importante ai tifosi presenti» ha spiegato il terzino azzurro al termine del match ai microfoni di Dazn.

«I nostri attaccanti sono forti, ci tengono impegnati anche in allenamento. Abbiamo gente di qualità che può risolverla in qualsiasi momento, quindi è ancor più importante provare a non subire gol indietro. Kvara ha grandi qualità, è partito bene ma ci sono anche altri calciatori importanti, ci sarà bisogno di tutti quest’anno, dobbiamo continuare così per portare a casa sempre la vittoria» ha concluso Di Lorenzo.