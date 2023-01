Di Lorenzo, l'orgoglio del capitano: «Che Maradona! Tutti uniti per lo scudetto»

Il volto del Napoli è quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro che applaude i suoi dopo la Juventus: «Si respirava nello spogliatoio la serenità e la convinzione. Spalletti l'ha preparata benissimo in settimana e ci è venuto tutto bene, siamo stati bravi in campo e abbiamo portato a casa una grande vittoria. C'era un'atmosfera bellissima stasera, abbiamo giocato tutti insieme: noi in campo e i tifosi sugli spalti. Questa unione ci deve portare lontano» ha detto.

«Penso che in questi due anni con Spalletti siamo migliorati tanto soprattutto nell'approccio alle partite, ci ha portato mentalità vincente. Ci trasmette sempre grande voglia di credere nelle qualità che abbiamo» ha continuato il capitano a Dazn «Dobbiamo continuare così: ci sono tanti punti di vantaggio ma sappiamo di non aver fatto ancora niente».