Di Lorenzo e il Napoli da primato: «L'estate ci dà ancora più meriti»

«Stiamo facendo delle cose importanti, però siamo ancora all'inizio della stagione». Giovanni Di Lorenzo avverte il suo Napoli, bisogna fare attenzione a questa stagione: «È ancora lunga, dobbiamo continuare così e cercare di migliorare. Abbiamo lavorato come lo scorso anno, poi è normale che giocando ogni tre giorni adesso non si può incrementare questo lavoro, ma è merito dello staff e dell'allenatore, che ci permette di scendere in campo nelle migliori condizioni».

«Scudetto? Da napoletano acquisito, meglio non dire niente» scherza Di Lorenzo a Sky Sport, durante il Gran Gala del Calcio «Stiamo facendo qualcosa di incredibile dopo un'estate un po' turbolenta per le tante partenze. Però questo dà ancora più valore a ciò che stiamo facendo, a ciò che sta facendo tutta la squadra. L'obiettivo è chiudere bene il girone di Champions cercando di arrivare primi e rimanere in alto in classifica in campionato. Poi ci sarà questa sosta, un po' così per noi italiani senza il Mondiale. E naturalmente ci dispiace. Rientreremo a gennaio, cercando di portare il lavoro fatto in questi primi mesi».