Tre cambi in vista rispetto a Francoforte, dentro dal primo minuto Mario Rui, Elmas e Politano, queste le sensazioni della vigilia. Un mini turn over, come sempre in questa stagione, qualche modifica mirata di Spalletti alla formazione schierata in Champions League. Chances anche per Juan Jesus ma con la coppia centrale formata da Kim, diffidato, e Rrahmani che resta favorita. La previsione, quindi, è di tre novità una per reparto con Olivera, Zielinski e Lozano che stavolta dovrebbero partire dalla panchina nel match contro l’Empoli.



Giovanni Di Lorenzo, lo stakanovista quello che le gioca tutte e non scende mai di livello, come sottolineato da Spalletti in conferenza stampa. Stesso concetto espresso per Osimhen e Lobotka, anche loro titolari al “Castellani”. Difesa a quattro con i due ex dell’Empoli da terzini, Di Lorenzo e Mario Rui (il terzo ex è Zielinski). Il capitano del Napoli ha cominciato il percorso in serie A proprio ad Empoli, nel campionato 2018-2019 in cui segnò 5 gol, uno al Napoli nel 2-1 della formazione toscana del 3 aprile 2019: l’estate successiva venne acquistato dal Napoli, uno dei tanti grandi colpi del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. E a Napoli ha spiccato il volo con prestazioni subito perfette e con una straordinaria continuità di rendimento: dopo pochi mesi dall’arrivo venne convocato da Mancini nel gruppo dell’Italia e poi ne è diventato un pilastro vincendo il titolo europeo a giugno 2021 nella finale a Wembley contro l’Inghilterra.

Sempre titolare in campionato, 23 partite su 23 e sostituito solo una volta a undici minuti dal 90esimo nel match vinto 4-0 al “Maradona” contro il Sassuolo. E Di Lorenzo è stato sempre titolare anche in Champions (7 su 7) e due reti, l’ultima bellissima di sinistro contro l’Eintracht Francoforte (votata dall’Uefa come rete più bella dell’ultima giornata di Champions League) dopo quella di testa messa a segno nel 6-1 contro l’Ajax in Olanda. A quota 30 presenze Di Lorenzo che va sempre di corsa e sarà un punto fermo della linea a quattro difensiva azzurra, uno dei grandi punti di forza del Napoli di Spalletti: la squadra azzurra con 15 gol al passivo è quella che ha subito meno gol in serie A ed è la seconda meno perforata dei campionati top d’Europa, insieme al Newcastle di Premier League, dopo il Barcellona, che ne ha incassati 7 nella Liga. Meret viene da quattro clean sheet consecutivi, i tre in campionato (Spezia, Cremonese e Sassuolo) e quello in Champions League contro l’Eintracht Francoforte: l’ultimo a fargli gol è stato El Shaarawy della Roma al minuto numero 75 della sfida al “Maradona”. E Di Lorenzo era in campo con il Napoli nel ko dell’anno scorso per 2-3 ad Empoli: una sconfitta incredibile subita in rimonta che tagliò in maniera definitiva le ultime residue speranze nella corsa scudetto.



Il “Castellani” sarà pieno: sold out con oltre 13mila presenze. La trasferta è vietata ai tifosi napoletani residenti in Campania ma allo stadio ci saranno i fans azzurri provenienti da altre città d’Italia, come nelle ultime due partite fuori casa contro Spezia e Sassuolo. La spinta del popolo azzurro alla squadra che vola in campionato con un vantaggio in classifica di più 15 sull’Inter (impegnata domani nell’anticipo all’ora di pranzo contro il Bologna) e che ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League con il successo per 2-0 in Germania contro l’Eintracht Francoforte.