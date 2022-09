Di Lorenzo leader in Champions: è primo per palloni recuperati

20 palloni recuperati per Giovanni Di Lorenzo, in appena due partite di Champions League. Contro Liverpool e Rangers Glasgow il terzino del Napoli è stato tra i migliori in campo e a dimostrarlo sono i numeri: nessuno ha fatto meglio di lui in questa speciale classifica, come lui Otamendi (20) e dietro di lui Tuta e il milanista Tomori (19 recuperi).

Di Lorenzo and Otamendi on 🔝#UCL pic.twitter.com/NW4e3PUhm4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 26, 2022