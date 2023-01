Di Lorenzo rialza il Napoli: «Testa alla prossima»

Ci prova anche Giovanni Di Lorenzo a rialzare la testa del suo Napoli. Il capitano azzurro ha scritto sui social ai tifosi la mattina dopo il ko di San Siro, la prima sconfitta della stagione in campionato per la squadra di Luciano Spalletti. «Testa alla prossima», poche parole ma decise quelle del capitano, anche perché il Napoli potrà ripartire subito in Serie A, visto che tra 72 ore si tornerà di nuovo in campo a Genova, contro la Sampdoria.