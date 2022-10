Napoli, Di Lorenzo predica calma: «Primi? È bello, ma manca tanto»

È tornato dalla nazionale con la voglia di vincere, Giovanni Di Lorenzo, e la vittoria sul Torino al Maradona è la fotografia del momento del Napoli. «Sapevamo che il Torino poteva darci difficoltà e rientrare dalla Nazionale non era facile. Abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità fin dall'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo continuato a fare la partita, forse rilassandoci anche un po' ma portando a casa il risultato. Abbiamo abbassato l'intensità e questo non dovrebbe succedere nonostante il risultato favorevole. Siamo contenti, però, del risultato ottenuto».

La classifica ora premia il Napoli: «Ma è ancora presto, siamo contenti di stare in alto ma il campionato è lungo e ci sono ancora tantissime partite da giocare» ha aggiunto a Sky. «Le vittorie senza Osimhen dimostrano il grande lavoro della società e la qualità della rosa, ovviamente ci manca ma sono contento del rendimento di Raspadori e degli altri. Sono contento delle mie prestazioni ma c'è sempre da lavorare. Il nostro obiettivo era muovere molto la palla quindi ho seguito le direttive».