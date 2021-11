Di Lorenzo cuore di Napoli: «Per il club è incedibile»

Un gol per regalare almeno un punto ai suoi, ma soprattutto per sorridere ancora. Giovanni Di Lorenzo si prende la scena in Napoli-Verona, ormai sempre più intoccabile per Luciano Spalletti. «Giovanni ha un rendimento elevatissimo, mi sembra che più giochi e meno si stanchi. Giocare contro il Verona non è mai facile: se non giochi al massimo della condizione è difficile vincere, anche perché ha ottime individualità e organizzazione. Il pareggio di ieri è importante, anche perché se il Verona non avesse subito tre rimonte sarebbe in piena zona Champions League» ha detto Mario Giuffredi, agente del terzino.

«Penso che per un calciatore giocare sia sempre la cosa più piacevole. Chi fa questo lavoro viene reso felice solo dal fatto di giocare le partite. Normale che nelle grandi squadre bisogna avere un attimo per rifiatare» ha continuato a Radio Marte. «Di Lorenzo anche con Ancelotti e Gattuso non veniva sostituito. Credo che sia una scelta dell’allenatore e che non dipenda dai ricambi. Quante squadre mi hanno chiesto notizie su Di Lorenzo? Poche, tutti sapevano che era incedibile, le possibilità di portarlo via erano minime. Normale che se Di Lorenzo fosse sul mercato arriverebbero 5-6 squadre ma si sa che ora è inamovibile, il club non se ne priverà mai. Il Napoli ha fatto un grande affare»