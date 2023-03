Di Lorenzo rientra a Napoli: una pizza dopo la nazionale

La nazionale è ormai alle spalle, così come l'ultima sosta di questo campionato. Dalla prossima domenica la marcia non si fermerà più e quella del Napoli fa rima inevitabilmente con lo scudetto. Lo sa bene anche Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano azzurro che è rientrato in città dopo la vittoria a Malta con l'Italia e prima di tornare agli allenamenti con Spalletti si è concesso una pizza alla Pizzeria Vitagliano, un rituale per gustarsi al meglio il ritorno a Napoli.