Di Lorenzo: «Reazione da squadra vera, ma possiamo fare meglio»

Una fascia destra collaudata che dà la spinta al Napoli di Giovanni Di Lorenzo: «Da quel lato con Politano mi trovo bene, ci scambiamo tante volte la posizione e sono felice per il suo gol, si è sbloccato subito» le parole del terzino alla fine della gara contro il Frosinone vinta dagli azzurri. «Entriamo in campo da campioni in carica ora, ogni squadra ci vuole battere, dovremo fare più dell’anno scorso per poter vincere le partite e lo sappiamo. Non siamo partiti bene oggi ma c’è stata una reazione da squadra vera. La prima non è mai facile: possiamo far meglio a livello di gioco, ma la vittoria è importante».

«Spalletti è andato via ma siamo ripartiti con un nuovo allenatore, entrambi sono bravi ma qualcosa a livello di idee dobbiamo cambiare per poter essere meno prevedibili. Sarà difficile ma Garcia è molto preparato e stiamo lavorando bene, siamo a sua disposizione, dovremo aiutarci a vicenda per tutto l'anno. Dobbiamo azzerare tutto: l’anno scorso abbiamo vinto ma dobbiamo mettere lo scudetto da parte. Riconfermarsi è complicato sempre, ma siamo un gruppo serio che lavora bene, ce la metteremo tutta per far bene anche in questa stagione».