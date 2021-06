Di Lorenzo, il retroscena con ADL: «Trattativa lampo dopo gol al Torino»

«Il presidente De Laurentiis si convinse delle sue qualità e volle prenderlo quando con l’Empoli fece una grande partita e segnò contro il Torino». Questo il retroscena svelato da Diego Di Lorenzo, fratello del terzino del Napoli oggi impegnato da protagonista con la nazionale di Mancini. «Quella sera, il suo procuratore Mario Giuffredi, si sentì al telefono con il direttore sportivo Giuntoli. In poche ore chiusero la trattativa con il Napoli e trovarono l'accordo definitivo».

Ai microfoni di Sky Sport, l'intera famiglia Di Lorenzo ha raccontato le tappe della carriera e della vita dell'azzurro prima dell'arrivo in nazionale. «Non so dirvi se sarà titolare con l'Austria» ha continuato papà Vincenzo. «Fino all'ultimo, non saprà nemmeno lui se verrà schierato. Non glielo chiediamo, ma speriamo che possa avere il giusto spazio. Solo cinque anni fa mio figlio Giovanni giocava in Serie C. Ricordo che all'epoca guardavamo gli Europei insieme dal divano di casa. Sono cambiate tante cose, da allora. Siamo tutti molto orgogliosi di lui».