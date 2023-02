Di Lorenzo, rinnovo (a vita) congelato: «Ne parliamo a fine stagione»

«Di Lorenzo ha espresso il proprio desiderio di restare al Napoli, poi se il club lo vorrà saremo felici di restare» ripete da mesi Mario Giuffredi, agente del terzino e capitano del Napoli. Manovre, quelle per il rinnovo con il club di De Laurentiis, che però non si concluderanno durante questa stagione: «È grato a tutti e vorrebbe stare tutta la sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato».

L'appassionante stagione azzurra sposta tutti i riferimenti delle questioni extracampo, soprattutto per chi come Di Lorenzo ha un contratto ancora relativamente lungo. «Un giocatore è più concentrato su questo ad oggi, passano in secondo piano le situazioni contrattuali. L’obiettivo è quello di scrivere la storia, poi il resto sono cose che verranno successivamente» ha spiegato Giuffredi a Radio Crc.