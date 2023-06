Di Lorenzo saluta Napoli: «Ora riposo, ci vediamo a Dimaro»

Anche per Giovanni Di Lorenzo si chiude una stagione da record. Il capitano del Napoli che ha vinto lo scudetto ha terminato l'annata con le due partite in nazionale di Nations League: in totale, Di Lorenzo quest'anno è sceso in campo per 56 volte tra Serie A, Champions League e gli impegni con la nazionale durante la stagione.

«Si è chiusa ufficialmente una delle stagioni più belle di sempre, ora un po’ di meritato riposo. Ci vediamo a Dimaro» le parole del capitano azzurro in rete.