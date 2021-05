Di Lorenzo, il saluto a Gattuso: «Speravamo in un finale diverso»

Alla lunga lista di saluti azzurri per Rino Gattuso, anche quelli di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che è diventato un punto fisso con la gestione del calabrese. «Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff» ha scritto l'azzurro per salutare l'ormai ex allenatore.

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso dietro solo a Sarri: secondo allenatore più vincente