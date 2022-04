Non è con i compagni a Bergamo a causa di quel brutto infortunio al ginocchio che lo terra fuori per qualche settimana, ma Giovanni Di Lorenzo ha voglia di rientrare in fretta. Al mattino le terapie con lo staff medico del Napoli, più quelle domiciliari della piccola Azzurra, figlia del terzino immortalata sui social mentre si prende cura del papà: «La mia dottoressa».

