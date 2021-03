Di Lorenzo: dal Napoli all'Italia, la chance con vista sull'Europeo

Da Vilnius a Roma: la strada per l'Europeo parte dalla Lituania. Lo sa bene Giovanni Di Lorenzo che domani sera potrebbe avere la chance più importante per convincere Mancini. Il terzino del Napoli, infatti, è uno di quelli che si giocherà da qui alla fine della stagione un posto nella lista dei 23 (ma potrebbero diventare anche 25) per l'Europeo. Le prestazioni con il Napoli lo hanno aiutato a richiamare l'attenzione del ct e del suo staff...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati