Di Lorenzo tra i top di Champions: ecco come votare il capitano

C'è anche Giovanni Di Lorenzo tra le nominations per l'Mvp di questo terzo turno di Champions League. Il terzino e capitano del Napoli - in gol a Amsterdam contro l'Ajax - è in lizza nelle votazioni insieme con Angel Di Maria, André Silva e Jude Bellingham per il titolo di miglior calciatore della settimana: i tifosi azzurri potranno votare Di Lorenzo direttamente sul sito ufficiale della Champions League fino alle ore 15 di questo pomeriggio.

