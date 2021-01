Il gol dell'ex che non manca quasi mai. A sbloccare la sfida tra Napoli e Empoli in Coppa Italia è stato Giovanni Di Lorenzo, uno dei tanti prospetti che ha lasciato la maglia dei toscani per abbracciare la causa azzurra. «Primo gol stagionale in una partita per me emozionante» ha infatti scritto sui social il terzino napoletano, che ha poi dedicato la rete a Fernando Llorente, lo spagnolo subentrato nel finale: «Per te, amico mio, che l’avevi dichiarato».

