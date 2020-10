Il mercato si è appena concluso ma l'eco non accenna a diminuire. «Mario Rui ha recuperato dall’infortunio. Ha avuto un’infiammazione al ginocchio. Gattuso l’ha preservato nelle prime due gare proprio per ritrovarlo al 100 per cento dopo la sosta» ha detto a Radio Crc Mario Giuffredi, agente dei terzini azzurri.



«Contro l’Atalanta sarà sicuramente a disposizione. Di Lorenzo ha ricevuto tante offerte prima del rinnovo» ha svelato l'agente. «Lo United era interessato, ma anche altri big d’Europa hanno bussato alla porta del Napoli per lui».

