Di Maria come Maradona per Buffon Bruscolotti: «Gigi, non stai bene»

«Di Maria in Serie A oggi sarebbe come Maradona». Queste le parole di Gigi Buffon che stanno facendo discutere Napoli in queste ore. Il portiere del Parma, ex Juventus, ha ricevuto anche la risposta di Beppe Bruscolotti, uno che Maradona lo ha conosciuto bene.

«Mi pare ovvio che non stia bene, altrimenti non si possono giustificare certe dichiarazioni» ha detto l'ex capitano de Napoli a Radio Kiss Kiss. «Bisogna portarlo da uno specialista. Per carità, Buffon è un grande giocatore, è nella storia e nessuno mette in dubbio le sue qualità. Ma se spara un'eresia come questa non possiamo stare zitti e fare finta che vada tutto bene» ha commentato Bruscolotti sulle parole di Buffon alla Gazzetta dello Sport.