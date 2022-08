Cosenza, proposta per Di Marzio la cittadinanza onoraria

Il centro coordinamento dei tifosi del Cosenza ha proposto al sindaco del capoluogo calabrese, Franz Caruso, la cittadinanza onoraria per Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente rossoblù (artefice della promozione in serie B nell'88), scomparso il 22 gennaio scorso a 82 anni.

L'iter per questo riconoscimento a Di Marzio sarà avviato in settembre dal consiglio comunale di Cosenza. Intanto, l'area antistante lo stadio “Marulla” sarà dedicata a questo grande personaggio calcistico nato a Napoli e anche ex tecnico degli azzurri.