Ci sono i contratti e ci sono le clausole. Nel caso di Cristiano Giuntoli c’è un legame che lo lega al Napoli fino al 2024 e che, per il momento, sarà rispettato nonostante l’intenzione del ds - tra i principali protagonisti del miracolo azzurro - di cambiare aria dopo la vittoria del tricolore. De Laurentiis però non intende lasciarlo andare e fa leva sull’accordo (ingaggio da 1 milione e 700 mila euro) tra le parti. Presidente e dirigente ne hanno parlato a più riprese nell’ultimo mese e lo faranno ancora (incontro fissato in settimana probabilmente a Roma). Giuntoli è in vacanza nella sua Versilia in attesa di sviluppi, ma per il momento ognuno resta fermo sulle proprie posizioni. Resta l’impasse, insomma, con il mercato che rischia di risentirne.



Già detto dei contratti, poi ci sono le clausole. Ancora loro. Una costante in questo principio di estate che coincide con il calciomercato. Spesso dirimenti e decisive. Capiterà con Kim (a metà tra Manchester United e Bayern Monaco), alla voce «attivo» (al suo posto già avviate le trattative per arrivare ad uno tra Hancko e Scalvini), poteva verificarsi con Paulo Sousa (sondato da De Laurentiis per il dopo Spalletti, prima di virare su Garcia) e potrebbe ancora accadere con Boulaye Dia. Ironia della sorte un altro tesserato della Salernitana. Si tratta dell’autore della rete del pareggio al Maradona che costrinse gli azzurri a rinviare di 4 giorni la festa scudetto e che da qualche tempo è finito nel mirino del Napoli. Il terzo migliore realizzatore della serie A con 16 reti (dietro il re dei bomber, Osimhen e l’argentino Lautaro) è stato riscattato dalla Salernitana (12 milioni di euro al Villarreal) ed è diventato a tutti gli effetti un calciatore granata. C’è, un ma però.

APPROFONDIMENTI È cilentano il nuovo ds della Juventus Napoli, occhi su Baniya? Scudetto Napoli, De Laurentiis rilancia

O meglio, c’è una clausola temporanea sul contratto del 27enne attaccante senegalese che permette al giocatore di svincolarsi dal club di Iervolino dietro il pagamento di 25 milioni di euro. Se arriverà anche una sola pretendente con quella cifra entro e non oltre il 20 luglio prossimo, agirà di fatto in regime di monopolio e porterà altrove le sedici reti e i sei assist della stagione appena passata agli archivi. Una spada di Damocle che pende sulla testa della Salernitana e che ingolosisce il Napoli e non solo (in Italia ci sono anche Lazio e Fiorentina oltre alle sirene faraoniche della Premier League). L’alternativa è il 23enne Jonathan David del Lille, capace di realizzare 24 reti (e 4 assist) in Ligue 1. L’attaccante canadese ha ancora un anno di contratto con i francesi che ovviamente spingono per monetizzare (chiesti 35 milioni per il suo cartellino) o per un rinnovo dell’accordo che significherebbe blindarne comunque il patrimonio. Uno esclude l’altro ovviamente. Dia ha già l’esperienza di un anno nel campionato italiano. David ha dalla sua la carta d’identità.

Entrambi possono giocare anche come esterni offensivi oppure ruotare intorno ad Osimhen. Già, il capocannoniere del campionato che è anche l’oggetto del desiderio di mezza Europa. Garcia (che dovrebbe portare con se il vice Claude Fichaux) ha chiesto garanzie sulla sua permanenza.

De Laurentiis ha più volte detto che non intende vendere (Osi e Kvara su tutti), ma è chiaro che se dovesse arrivare la fatidica offerta irrinunciabile (da 160 milioni di euro) lo scenario potrebbe cambiare repentinamente. Per il momento si lavora sul prolungamento del contratto del bomber nigeriano (al momento scadenza 2025) e sull’adeguamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti a stagione più bonus). Intanto si registra il pressing della Lazio per Zielinsky (venerdì alcuni emissari biancocelesti sono stati intercettati in città). Sarri ha chiesto uno dei suoi pretoriani a Roma, ma il Napoli vuole battere cassa.