Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, una notizia anticipata di qualche mese: Diego Costa via dall'Atletico Madrid. L'attaccante brasiliano con passaporto spagnolo avrebbe infatti chiesto all'Atletico Madrid la risoluzione anticipata del contratto (per motivi personali non meglio specificati) e i Colchoneros sono propensi a concederla, anche vista la scadenza del contratto nella prossima primavera.

Secondo As, l'addio anticipato della punta potrebbe riportare nuovamente l'Atletico Madrid anche su Arkadiusz Milik: il polacco del Napoli è una vera e propria occasione di mercato a un prezzo accettabile e desideroso di rimettersi in moto dopo una prima parte di stagione passata completamente in tribuna. Il club azzurro potrebbe abbassare le pretese a gennaio per consentire la sua cessione: l'Atletico lo aveva già avvicinato la scorsa estate e continua ad avere rapporti con l'entourage del polacco.

