Demme, dedica al fisioterapista: «Grazie per tutto, pelato»

Sono state settimane dure quelle vissute da Diego Demme, il centrocampista del Napoli infortunatosi nel ritiro di dimaro lo scorso luglio e rimasto per due mesi lontano dal campo. I problemi al ginocchio, però, ora sembrano superati: dopo le terapie, Demme è tornato ieri sera in campo nell'ultima parte di gara contro il Cagliari, un esordio stagionale con vittoria che ha commentato sui social: «Bella vittoria» ha scritto l'azzurro, che ha poi voluto regalare la maglia del rientro a Vincenzo Longobardo, il fisioterapista che l'ha seguito in questi due mesi lontano dal campo: «Grazie per tutto, pelato» ha scritto sulla sua numero 4.