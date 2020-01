LEGGI ANCHE

Doppio colpo in arrivo a centrocampo per il Napoli. In attesa che si sblocchi definitvamente la trattativa per Lobotka, in queste ore il ds Giuntoli ha chiuso per il regista tedesco del Lipsia Diego Demme. Il capitano del club secondo in Bundesliga, di origini italiane - papà calabrese e tifosissimo del Napoli, che lo chiamò Diego in onore di Maradona - potrebbe arrivare nella città partenopea nelle prossime ore per svolgere le visite mediche. Il suo cartellino è stato valutato circa 12-13 milioni di euro.Una curiosità: l'ultima foto di Demme su Instagram è sul lungomare partenopeo. Ha infatti trascorso a Napoli l'ultimo Capodanno. Sono tantissimi in queste ore i tifosi del Napoli che gli stanno scrivendo. "aro Diego, ti aspettiamo!», «Come to Napoli, Diego», «Bentornato a casa, ora ti aspettiamo al San Paolo» sono i commenti dei supporter azzurri.